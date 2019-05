Elezioni, la squadra di 'Cittadini per Solarolo' si presenta

E’ stata presentata la Lista civica “Cittadini per Solarolo”, che correrà per le elezioni amministrative del 26 maggio per il candidato sindaco Stefano Briccolani. 55enne, sposato da 29 e padre di due figli di 27 e 24 anni, solarolese dalla nascita, è vicesindaco in carica e ha ricoperto le deleghe alle politiche economico finanziarie, all’ambiente e allo sport. Da 35 anni lavora nel settore agroalimentare romagnolo con ruoli manageriali. "Ho formato una squadra di solarolesi, 7 donne e 5 uomini appassionati, competenti e orgogliosi, con cui condivido il percorso strategico e valoriale, che si fonda sulla partecipazione attiva e propositiva e sulla cultura del lavoro, con cui vogliamo '#R-Innovare Solarolo'".

Ecco la squadra: Nicola Dalmonte, 24 anni. Laureato in Storia e studente magistrale in Scienze Storiche. Allenatore di calcio giovanile; Silvia Mancini, 34 anni. Laureata in Economia e Commercio. Dipendente settore Finanziario del Comune di Russi; Roberto Sangiorgi, 49 anni. Laureato in Ingegneria elettronica. Di professione è Information technology manager; Alice Mazzotti, 40 anni. Tecnico della ristorazione; artigiana/cuoca; Marinella Pirazzini, 65 anni. Diplomata ed Educatrice professionale. Animatrice ed educatrice in ambito psichiatrico; Luca Dalprato, 49 anni. Laureato in Ingegneria elettronica. Dipendente settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina; Alessia Casadio, 26 anni. Laureata in Ingegneria edile. Libero professionista; Camilla Reali, 28 anni. Laureata in Psicologia. Educatrice in ambito scolastico; Franco Patuelli, 49 anni. Agrotecnico. Dipendente della Provincia di Ravenna; Vilma Savini, 65 anni. Diplomata in Ragioniera. Pensionata, ex dipendente pubblico; Christian Zauli detto "Chicco”, 48 anni. Tecnico elettronico. Dipendente Area di Servizio; Lara Cacchi, 49 anni. Diploma Magistrale. Imprenditrice agricola.