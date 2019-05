Elezioni, Liverani (Lega): "Boom in Romagna: ora puntiamo a Faenza"

"Voglio ringraziare uno ad uno gli 8.967 cittadini faentini che hanno riposto la loro fiducia nella Lega, e i 1.893 che hanno votato per il nostro candidato al Parlamento Europeo, Gabriele Padovani. Si tratta di un risultato importantissimo, cosi come il balzo dei consensi ottenuti dal Carroccio in tutti i comuni della Romagna". A commentare i risultati delle elezioni è Andrea Liverani, segretario della Lega a Faenza.

"Ringrazio pure gli organi d’informazione per il loro impegno, la correttezza, la puntualità e l’equilibrio con cui hanno riportato fatti, dibattiti e aneddoti inerenti questa campagna elettorale - continua Liverani - Sono state settimane di duro lavoro per tutti, durante il quale ho ricevuto attestati di stima e affrontato critiche, sempre con l’umiltà, la sensibilità e il coraggio che mi contraddistinguono. Sono rimasto presente sul territorio e mi sono confrontato con moltissime persone, realizzando quanto forte e autentico sia il bisogno di ritrovare certezze. Un grazie di cuore a tutti i candidati della Lega per aver avuto il coraggio di metterci la faccia e per aver motivato tante persone ad andare a votare finalmente con convinzione. Abbiamo portato avanti una campagna elettorale positiva, cercando di stare in mezzo alla gente il più possibile. E il risultato è arrivato, in termini di consensi. Come Lega Faenza restiamo comunque coi piedi per terra e continuiamo a guardare al futuro, ponendoci come voce sempre propositiva, e ovviamente talvolta anche critica, nelle amministrazioni che ancora non sono guidate da noi. Consapevoli che interpretare le istanze dei cittadini e risolvere i loro problemi sia la nostra missione, certi che i cittadini alle prossime elezioni ci premieranno ancora di più di quanto abbiano già fatto col voto di domenica, inizia da oggi il cammino che ci porterà a guidare il Comune di Faenza".