Elezioni, Medri torna alla guida di Cervia: "Sarò il sindaco di tutti"

"Sarò il sindaco di tutti". Esordisce così, all'alba delle elezioni, Massimo Medri, rieletto sindaco di Cervia dopo 15 anni dal suo ultimo mandato. Il candidato del centrosinistra, che succede a Luca Coffari, ha vinto col 54,02% dei voti (8159), davanti a Dino Cellini della Lega al 30,34% (4583 voti), a Pierre Bonaretti del Movimento 5 stelle all'11,11% (1678 voti) e a Gianluca Gattamorta della lista 'E' sinistra unita' al 4,53% (684 voti)

"Credo che un sindaco debba garantire una visione della città ampia e plurale: deve vedere non solo con i propri occhi; ma anche con quelli dei propri concittadini e dei turisti - commenta Medri - Ed è quello che cercherò di fare. Sono qui per voi ad ascoltare i vostri consigli. Il dialogo sarà la parola d’ordine. Vincere con il 54,02% delle preferenze con la Lega al 36% alle Europee e primo partito in città non era affatto scontato. Avete creduto in me e questo mi rende orgoglioso, ma anche consapevole della grande responsabilità che mi avete affidato. Un sentito ringraziamento alla mia coalizione e a tutti i cervesi, da oggi si inizia a lavorare".