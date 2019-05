Elezioni, nel weekend due incontri con Carlo Calenda e Paolo De Castro

Proseguono le iniziative elettorali in vista delle elezioni amministrative fissate per il prossimo 26 maggio. Nella serata di giovedì il Bocon Divino di San Potito ha ospitato la serata dal titolo “Lugo cresce!” alla presenza dell’assessore regionale alle Attività Produttive Palma Costi.

Nel weekend il primo appuntamento è per sabato 4 maggio alle 10.30 nella Sala del Carmine dove si svolgerà l’incontro pubblico “L’Europa e la politica agricola: riforma della Pac” al quale saranno presenti Davide Ranalli, Simona Caselli, assessora all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, e l’Europarlamentare Pd Paolo De Castro. Il secondo, importante, evento in programma è fissato invece per domenica 5 maggio quando a Lugo arriverà Carlo Calenda, già ministro dello Sviluppo Economico e oggi candidato alle elezioni europee.