Elezioni politiche: chi è affetto da gravi infermità può votare a domicilio

In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo i cittadini gravemente malati potranno votare da casa. La legge n. 46 del 7 maggio 2009 stabilisce, infatti, che gli elettori colpiti da gravissime infermità e impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione e quelli che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possano esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio.

Per usufruire di questo diritto gli elettori faentini interessati devono presentare apposita dichiarazione al Sindaco, entro lunedì 12 febbraio 2018, attestante la volontà di esprimere il voto a domicilio. Alla dichiarazione vanno allegati copia fotostatica della tessera elettorale, certificato medico rilasciato dal servizio di Igiene Pubblica dell’Asl (in data non anteriore al 18 gennaio 2018) attestante l’infermità fisica dell’elettore e copia fotostatica di un documento di riconoscimento. Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Elettorale del Comune di Faenza (piazza Rampi 2 - tel. 0546 691610).