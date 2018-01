Elezioni politiche del 4 marzo: apertura straordinaria degli uffici elettorali

In vista della scadenza, il 29 gennaio, del termine per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni politiche del 4 marzo, l'ufficio elettorale di viale Berlinguer 54 ha ampliato gli orari di apertura dei propri sportelli per assicurare il rilascio delle certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali. Fino a lunedì 29 gennaio saranno osservate le seguenti aperture al pubblico: giovedì 25 dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; venerdì 26 orario continuato dalle 8 alle 15.30; sabato 27 orario continuato dalle 8.30 alle 15.30; domenica 28 e lunedì 29 orario continuato dalle 8 alle 20. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale telefonando al numero 0544482283 oppure inviando una mail a elettorale@comune.ra.it.