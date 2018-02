Elezioni politiche del 4 marzo: come rinnovare la tessera elettorale

In vista delle elezioni di domenica 4 marzo, si rammenta che per votare gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale, unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, purché in grado di assicurare l’identificazione del votante. Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento dei 18 spazi dedicati alla certificazione del voto o in caso di deterioramento, smarrimento o furto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere e ottenere il rilascio di un duplicato.

Per il rilascio del duplicato, ci si può rivolgere all’ufficio elettorale o a uno degli uffici decentrati delle ex circoscrizioni. Da quest’anno infatti il rilascio del duplicato è stato semplificato e può essere ottenuto immediatamente non solo nell’ufficio elettorale di viale Berlinguer 54, ma anche in tutti e sette gli uffici decentrati del forese (Castiglione, Del Mare, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, Sant’Alberto, San Pietro in Vincoli); è necessario invece qualche giorno se la richiesta viene presentata negli uffici decentrati delle ex circoscrizioni “Centro urbano” e “Darsena”. Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile verificare per tempo il possesso e l’idoneità della tessera elettorale.

Se allo sportello si presenta direttamente l’elettore che ha esaurito la tessera dovranno essere esibiti documento di identità personale e tessera elettorale esaurita; se non si presenta direttamente l’elettore occorrerà esibire fotocopia di un documento d’identità del diretto interessato, la tessera elettorale esaurita e la delega al ritiro del duplicato, firmata e non autenticata. Solo in caso di smarrimento o furto va compilata e sottoscritta dall’interessato una domanda su modulo prestampato, che sostituisce la denuncia ai carabinieri o alla polizia, disponibile negli uffici stessi o scaricabile dal sito del Comune di Ravenna. La tessera deteriorata in possesso del cittadino dovrà essere riconsegnata.

Per ogni necessità o informazione gli sportelli dell’ufficio elettorale (viale Berlinguer 54, secondo piano, 0544482283) sono aperti al pubblico in via ordinaria dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 14.30 alle 17.30; il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre l’ufficio osserverà l’orario continuato nei giorni di venerdì 2 marzo dalle 8 alle 18; sabato 3 marzo dalle 8.30 alle 18; domenica 4 marzo dalle 7 alle 23 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni.