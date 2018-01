Elezioni politiche, dopo 22 anni l'Edera torna sulle schede: i Repubblicani schierano Gambi e Babini

Il Partito Repubblicano italiano ha presentato in Corte d'appello a Bologna le liste per le elezioni politiche del 4 marzo in tutti i collegi di Camera e Senato dell'Emilia-Romagna. Tra i candidati ci sono anche, come ampiamente previsto, l'ex consigliera regionale Luisa Babini nei due collegi senatoriali plurinominali e nell'uninominale Senato 2 di Ravenna e il ravennate Paolo Gambi, già segretario regionale e capolista al plurinominale della Camera collegio 1. Il ritorno del Pri è stato possibile grazie al gruppo parlamentare Ala di Verdini, che ha consentito ai repubblicani di essere presenti sulle schede elettorali senza raccogliere le firme: l'alleanza non è però piaciuta alla maggioranza locale, alla quale fanno capo Eugenio Fusignani e Stefano Ravaglia, mentre Babini e Gambi hanno presentato una mozione proprio per chiedere che il Pri venisse sostenuto ad ogni costo. L'edera torna sulle schede dopo 22 anni di assenza: nel 1996 fu presente alla Camera alleata ad altre forze, nel 2013 c'era ma solo in Emilia-Romagna e in Sicilia.