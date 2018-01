Elezioni politiche, i candidati del Movimento 5 stelle: anche un funzionario comunale

Non c'è neanche un ravennate tra i candidati agli uninominali che correranno nelle liste del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna. Per la Camera, infatti, nel collegio uninominale di Ravenna è stato scelto David Zanforlini, avvocato del foro di Ferrara, relatore del rapporto Ecomafia 2017 e presidente nazionale dei centri di azione giuridica di Legambiente.

Per il Senato, invece, nel collegio Forlì-Cesena-Ravenna è stato scelto il funzionario del Comune di Forlì Alessandro Ruffilli, colui che aveva denunciato il caso dell’ex hotel Principe. La faentina Francesca Savelli è nella lista proporzionale per la Camera nel collegio di Faenza-Forlì.

Tutti i candidati dei 5 Stelle nei collegi uninominali

CAMERA

Imola: Claudio Frati;

Cesena: Sergio Culiersi;

Ravenna: Davide Zanforlini;

Ferrara: Marco Falciano;

San Giovanni in Persiceto: Davide De Matteis;

Bologna Mazzini: Alessandra Carbonaro;

Bologna Casalecchio: Paolo Maria Veronica;

Cento: Vittorio Ferraresi;

Modena: Enrica Toce;

Sassuolo: Michele Dell’Orco;

Scandiano: Rossella Ognibene;

Parma: Mauro Nuzzo;

Fidenza: Fabrizio Savani;

Piacenza: Filippo Ghigini;

Rimini: Giulia Sarti;

Forlì: Annamaria De Bellis;

Reggio Emilia: Maria Edera Spadoni.

SENATO

Rimini: Carla Franchini;

Ravenna-Forlì-Cesena: Alessandro Ruffilli;

Ferrara-Imola-Parte di Bologna: Ezio Roi;

Bologna: Michela Montevecchi;

Modena: Claudio Brandoli;

Ferrara-Modena-Reggio: Maria Laura Mantovani;

Reggio-Parma: Marco Montanari;

Parma-Piacenza: Pierluigi Baronio.