Elezioni politiche, il consigliere Bessi (Pd): "L'agricoltura avrà un luogo prioritario"

"Ritengo importante che il Pd di Ravenna abbia dedicato l'inizio della campagna elettorale a Ravenna del 18 gennaio scorso al ruolo sempre più strategico dell’agroalimentare nell’economia italiana". Il consigliere regionale dem Gianni Bessi commenta la serata che si è svolta alla sala Strocchi giovedì: "La serata, che è stata anche l’occasione per ringraziare Stefano Collina, Josefa Idem e Alberto Pagni per l’ottimo lavoro parlamentare, ha visto un dibattito concreto e vivace sui temi dell’agricoltura e agroalimentare. L’europarlamentare Paolo De Castro ha illustrato la riforma della Pac, il nuovo regolamento Omnibus, in un contesto che vede miglioramenti e un export agroalimentare Made in Italy che raggiunge quota 37,6 miliardi di euro nel periodo gennaio-novembre del 2017, con un aumento di oltre 7 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Dati positivi che confermano come il nostro sistema agroalimentare sia sempre più capace di conquistare quote di mercati internazionali. In prospettiva, inciderà inoltre l’ottima iniziativa presentata da Dario Franceschini e da Maurizio Martina che hanno proclamato il 2018 anno nazionale del cibo italiano. Da gennaio prenderanno infatti il via manifestazioni, iniziative, eventi legati alla cultura e alla tradizione enogastronomica dell'Italia. Dati e iniziative concrete che attestano come il nostro sistema agroalimentare, con l'Emilia-Romagna in testa, sia vivace e confermano il ruolo trainante della nostra Regione in Italia. Dal dibattito con cittadini e mondo agricolo è emerso che oggi fare qualità è una condizione necessaria, ma non più sufficiente. Per continuare a crescere e raggiungere l’obiettivo dei 50 miliardi di export per il 2020 occorre che la qualità venga immessa sul mercato in modo redditizio. L'agricoltura, al centro delle politiche europee e italiane grazie in particolare al lavoro concreto del Ministro Maurizio Martina, assume quindi anche a Ravenna e nell’intera Emilia-Romagna, un ruolo prioritario che non riguarda soltanto l’importante settore della produzione alimentare, ma anche la sopravvivenza delle comunità rurali, la tutela dello spazio naturale e delle sue preziose risorse. Per raggiungere questo importante traguardo occorre lavorare insieme per superare le criticità del settore. Per questo è importante che il prossimo Governo sia costituito da persone serie, affidabili, che sappiano prendere decisioni importanti senza inseguire facili slogan".