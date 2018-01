Elezioni politiche, le iniziative del comitato faentino di Liberi e Uguali

In vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo si è costituito il comitato promotore delle iniziative a sostegno della lista Liberi e Uguali per il territorio della Romagna Faentina. Il comitato ha programmato e messo in agenda le prime due iniziative: venerdì 19, alle 20.30 a Faventia Sales (ex-Salesiani) in via San Giovanni Bosco 1 a Faenza andrà in scena l'incontro pubblico sul tema "La salute è un diritto, non un privilegio - Sanità e Welfare, le nostre proposte". Parleranno Alessandra Govoni (tra i possibili candidati alla Camera) e Giovanni Bissoni, concluderà l’incontro Vasco Errani.

Giovedì 25, invece, alle 20.30 nella sala delle Associazioni in via Manfredi a Faenza si terrà la pubblica assemblea sul tema "Le prospettive politiche dopo il 4 marzo - Liberi e Uguali, il voto che conta".