Elezioni politiche, Liberi e Uguali incontra i cittadini in due iniziative

La lista Liberi e Uguali, che unisce la sinistra e altre forze progressiste, promuove due inziative nella provincia di Ravenna per venerdì 26. Alle 18 presso la sala dell'Hotel Cube in via Luigi Masotti si terrà una iniziativa pubblica sul tema “Ambiente e Lavoro: riconversione ecologica e cambiamento sociale“. All'incontro sarà presente Rossella Muroni, Coordinatrice nazionale della campagna elettorale di Liberi e Uguali con Grasso, già Presidente di Legambiente e nota per il costante impegno sui temi dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde.

Alle 20, presso il salone del Centro Sociale Il Tondo in via Lumagni 30 a Lugo, avrà luogo un incontro conviviale di apertura della campagna elettorale. Parleranno Vasco Errani, Andrea Maestri, Giovanni Paglia e Rossella Muroni. La cena a menù completo, dall’antipasto ai cappelletti al ragù preparati dalle volontarie e volontari del Tondo fino all’arrosto e al dolce, costerà 20 euro a persona, bevande comprese. Per partecipare si richiede la prenotazione, che potrà essere effettuata telefonando o inviando un messaggio al 3898808973 oppure via email a leubassaromagna@gmail.com.