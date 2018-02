Elezioni politiche, tanti faentini tra i candidati di Italia agli italiani

La lista “Italia agli Italiani”, fondata sulla collaborazione di Forza Nuova, Movimento Sociale – Fiamma Tricolore e altre forze sarà presente alle elezioni politiche del 4 marzo.

Tra i candidati c'è anche la faentina Desideria Raggi, candidata alla Camera nel collegio uninominale di Ravenna, responsabile per la provincia di Ravenna di Forza Nuova e presidente dell'associazione "Evita Peron", struttura femminile del movimento forzanovista; tra i nomi candidati anche il faentino Mirco Santarelli, che correrà invece per il Senato nel collegio uninominale. Luca Marchiani, faentino residente a Lugo, è candidato nel collegio plurinominale alla Camera, mentre la faentina Giorgia Babini e il ravennate Salvatore Smecca correranno per il Senato nel collegio plurinominale.