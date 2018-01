Elezioni politiche, tutti i candidati del Popolo della Famiglia

Il Popolo della Famiglia di Ravenna ha depositato lunedì in Corte d'Appello a Bologna, tramite i delegati nazionali Mirko De Carli e Mauro Turrini, i moduli delle firme raccolte per la presentazione delle liste elettorali. "Con questo abbiamo superato il primo scoglio necessario per essere presenti sulla scheda elettorale alle prossime elezioni politiche nazionali del 4 marzo - commenta Stefano Gardini - Siamo grati a tutte le persone che hanno sostenuto il nostro movimento politico con grande entusiasmo e partecipazione. Un grazie immenso va anche al gruppo di lavoro che ha permesso questo straordinario risultato, che ci ha consentito di essere i primi in Italia per firme presentate. Il Popolo della Famiglia ha presentato candidati e firme per tutti i 97 collegi elettorali del Paese (63 Camera e 34 Senato), quindi saremo in corsa in tutta Italia".

I candidati del ravennate

Mirko de Carli, consigliere comunale a Riolo Terme per il Popolo della Famiglia, è capolista al collegio plurinominale della Camera, candidato insieme a Carla Camerani, mentre il faentino Jorick Bernardi correrà per il Senato. Nel collegio uninominale, Stefano Gardini è candidato alla Camera e Gian Paolo Babini al Senato. Il movimento per la famiglia di Adinolfi, che già conta alcuni amministratori e consiglieri comunali eletti negli enti locali, in Emilia-Romagna presenta come capolista per il Senato lo psicologo riminese Sergio De Vita. Per la Camera, sarà capolista a Bologna l’avvocato familiarista Massimiliano Fiorin. Per il Senato sono in lista anche Sergio Aurelio Perrini di Rimini e Carla Lodi di Forlì; per la Camera, Dino Gianpietro Angeli di Riccione, Massimiliano Crivellari di Santarcangelo ed Elisa Visani di Faenza.