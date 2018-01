Elezioni politiche, tutti i candidati di Potere al Popolo

Tempo di presentazione delle liste ufficiali dei candidati alle elezioni politiche del 4 marzo anche per Potere al Popolo, movimento che ha preso le mosse da una iniziativa partita lo scorso 18 novembre da un’assemblea che ha riunito oltre 800 persone al teatro Italia di Roma. Il fine di questo percorso è la costruzione di una lista che unisca singoli, movimenti, partiti e associazioni della sinistra che non è rappresentata dalle opzioni ora in campo.

La capolista nel collegio plurinominale alla Camera è Raffaella Veridiani, mentre Giuseppe Limantri è candidato nella lista pluruniminale al Senato. Paolo Vigilanti, senese romagnolo d'adozione, correrà invece per il collegio uninominale al Senato, mentre Filippo Cicognani è candidato al collegio uninominale alla Camera.