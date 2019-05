Elezioni, Progetto Cervia: "In zona Malva, una nuova strada e parcheggi a servizio"

Continuano i focus della Lista civica Progetto Cervia-Italia in comune, sulle necessità del territorio. Il capolista dei civici Michele Fiumi, insieme al candidato sindaco Massimo Medri, hanno fatto il punto sulla zona Malva. “Parliamo di un quartiere molto importante di Cervia, le cui esigenze sono state espresse chiaramente dal suo Consiglio di Zona: vi è la necessità di una nuova strada, la via delle Rose che lo stesso comitato di cittadini ha previsto di collegare fino a via Maccanetto con una rotonda. A ciò si aggiunge il tanto atteso parcheggio per la scuola, per la Parrocchia ed, infine, uno spazio per auto a servizio del centro commerciale che qui insiste.”

Dal canto suo, anche il candidato sindaco sostenuto dai civici, Massimo Medri, ha sottolineato il suo legame con il quartiere e la necessità di non procrastinare ulteriormente interventi ad oggi necessari: “Sono nato politicamente da queste parti e quello dei parcheggi a servizio delle attività esistenti, è un’esigenza sentitissima: sin da quando è stata realizzata la scuola si è avvertita la necessità di realizzarvi anche il parcheggio. E’ dunque giunto il momento di realizzare questo intervento creando le condizioni affinché la popolazione possa avere questo servizio".