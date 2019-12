Elezioni regionali, Andrea Corsini incontra i cittadini in Darsena

Andrea Corsini, assessore della Regione Emilia-Romagna candidato alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio, incontra i cittadini al Darsenale di Ravenna. Domenica alle 17.30 parlerà del futuro della città, tra rigenerazione urbana celebrazioni dantesche, collegamenti, infrastrutture e grandi eventi come il “Dragon Boat”. Seguirà un aperitivo per brindare tutti insieme con una birra a KM0 la “Corsini West”. Un confronto diretto con il candidato che sarà a disposizione dei cittadini per proposte, chiarimenti, domande, dopo una breve presentazione della Ravenna del futuro.