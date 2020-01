Elezioni regionali, un incontro col candidato dei 5 stelle sul gioco d'azzardo

Martedì 21, dalle 9,00 in Piazza del Popolo a Faenza, si terrà un banchetto straordinario in occasione delle elezioni regionali. Dalle 12 circa sarà presente il candidato Presidente del Movimento 5 stelle Simone Benini, insieme ai senatori 5 Stelle Michela Montevecchi e Giovanni

Endrizzi. Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 in poi, presso il Caffè Solito Posto, si terrà un incontro con il candidato Presidente del M5S Simone Benini e il senatore M5S Giovanni Endrizzi, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, per approfondire il tema del contrasto al gioco d'azzardo, della posizione del M5S e dei punti salienti del programma per la Regione.

"Le contestazioni non ci intimoriscono. Le legge regionale contro l’azzardo va difesa e potenziata, e saremo a Faenza per ribadire che non ci deve essere nessuna deroga o colpo di spugna a favore della lobby delle slot - dichiara Benini - La scelta del caffè Il solito posto a Faenza è emblematica visto che il titolare, aprendo il suo locale otto anni fa, ha fatto una scelta di campo dichiarando di “voler servire la gente, anziché servirmi della gente”, rinunciando all’installazione di slot machine".