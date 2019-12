Elezioni regionali 2020, 200 persone in Darsena per l'assessore Andrea Corsini

200 persone domenica si sono radunate al Darsenale di Ravenna per incontrare l’Assessore Andrea Corsini, Candidato alle elezioni regionali del 26 gennaio 2020. “Dopo tanti anni di lavoro è bello vedere una così alta partecipazione di cittadini, e trovarli tutti riuniti in un posto bello e nuovo come il Darsenale - ha esordito Cordini - Il lavoro che è stato fatto sulla Darsena sta iniziando a dare importanti risultati, la rigenerazione urbana è il futuro delle nostre città. Ed è bello vedere che questo percorso sta trovando riscontro tra la gente e gli imprenditori che investono in questo. Ravenna deve avere uno sguardo verso il futuro, portare qui eventi come il Dragonboat è una idea lungimirante, dobbiamo guardare al domani. Ravenna può diventare una destinazione turistica internazionale, e in questo senso già la Regione ha contribuito attivamente con un finanziamento di 1,5 milioni per Dante 2021, oltre agli investimenti fatti per il nuovo più ampio e accogliente Palazzetto per lo Sport, e contributi per eventi internazionali come Dragonboat”.