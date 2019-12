Elezioni regionali 2020, Bonaccini firma l'impegno con i giovani dottori commercialisti

Nella serata di martedì presso la Casa delle Aie di Cervia, a margine della cena di autofinanziamento per la campagna elettorale, l'attuale Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha incontrato una delegazione di giovani dottori commercialisti composta dal Presidente di Ravenna, Gianpiero De Martinis, e dal proboviro, Giuseppe Ragozzino.

In tale cornice, il Presidente Bonaccini ha aderito alle quattro proposte indicate dai giovani dottori commercialisti, firmando la dichiarazione d'intenti relative alla riduzione dell’aliquota Irap per i nuovi insediamenti in Emilia-Romagna aperti dai giovani, per i primi 5 anni di attività; al mantenimento di un budget in Regione per la realizzazione di un bando per professionisti, al fine di favorire innovazione e digitalizzazione negli studi professionali; alla previsione di agevolazioni per le associazioni di professionisti, anche tramite reti di impresa; all'inserimento di giovani professionisti negli incarichi relativi a società pubbliche, controllate dalla Regione.