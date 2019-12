Elezioni regionali 2020, dopo Liverani la Lega schiera Gardin, Rolando e Marabini

Oltre alla già annunciata ricandidatura del consigliere regionale faentino Andrea Liverani, sono altri tre i candidati della Lega per la circoscrizione ravennate alle elezioni regionali del 26 gennaio, a sostegno della candidatura di Lucia Borgonzoni a presidente della Regione. Tra di loro spicca il nome di Samantha Gardin, bagnacavallese capogruppo in consiglio comunale a Ravenna e segretaria provinciale della Lega. Insieme a lei il collega in consiglio Gianfilippo Nicola Rolando, di Marina di Ravenna, e Maria Marabini, segretaria della Lega a Russi.

"Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno rinnovato la fiducia in me, dandomi questa ennesima meravigliosa opportunità - commenta il consigliere Rolando - Ora ci aspetterà un mese di fuoco, la missione è vincere dando poi una bella spallata al governo nazionale e, se ne avanza, portare questo ravennate salviniano in Regione".