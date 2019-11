Elezioni regionali 2020, Elly Schlein presenta la lista 'Emilia Romagna Coraggiosa'

Sarà Elly Schlein che, mercoledì 27 novembre dalle 18.30 presso il First Floor del Bar Belli in via Guerrini 9 a Ravenna, presenterà la lista "Emilia- Romagna Coraggiosa" che si pone l’obiettivo di correre per le elezioni regionali del 26 gennaio prossimo all’interno della coalizione che sostiene Stefano Bonaccini. Introduce Gianluca Dradi, dirigente scolastico del Liceo Scientifico di Ravenna, conclude Elly Schlein.

"Quello di Emilia-Romagna Coraggiosa è un progetto che fa la differenza - dice Schlein - un progetto civico e politico, ecologista e progressista che si pone l’obiettivo di scrivere una pagina nuova per affrontare le grandi sfide del futuro: la transizione energetica ed ecologica e la sfida alle disuguaglianze. E tutto questo lo facciamo dall’Emilia Romagna, una regione che in altri periodi storici ha già dimostrato di avere il coraggio necessario. Lo stesso coraggio che adesso ci serve per affrontare l’emergenza climatica e l’emergenza sociale. Dobbiamo ripensare assieme il futuro di questa regione e dare alle persone risposte ai loro bisogni: una casa, un lavoro, l’aria pulita perché se ci sono i salari che si abbassano, i precari e i riders sottopagati, ragazzi con due lauree che non trovano lavoro, allora è per questo che la destra guadagna consensi. Dobbiamo dare risposte ai bisogni delle persone. C’è bisogno di una vera svolta ecologica, più treni, un piano straordinario per le aree montane e periferiche della regione. E soprattutto una prospettiva politica. Dobbiamo dare un’anima e un sentimento a questa visione della nostra società. Così si batte la destra sovranista".