Elezioni regionali, Corsini (Pd): "Ripartire da questo risultato per rafforzarci a livello nazionale"

Insieme alla collega Manuela Rontini è stato riconfermato nell'Assemblea legislativa anche Andrea Corsini, assessore al turismo uscente della giunta Bonaccini, che alle elezioni di domenica ha collezionato ben 6271 preferenze.

"Sono molto soddisfatto, prima di tutto perchè Bonaccini è stato riconfermato presidente, ed essendo stato un suo assessore per 5 anni so quanto impegno, competenze e passione ci abbia messo in questi 5 anni, e non solo durante la campagna elettorale - spiega Corsini - Un risultato straordinario anche in termini numerici, una vittoria larga della quale non ho mai avuto dubbi, ho sempre sotenuto che i sondaggi non rendessero conto di quello che sarebbe successo. Grandissima soddisfazione anche per il risultato del Pd, che è tornato a essere primo partito in Emilia Romagna: un risultato da cui ripartire per rafforzare ulteriormente il suo ruolo anche a livello nazionale. Buono anche il risultato della coalizione. La mia candidatura è arrivata un po' all'ultimo, dopo la rinuncia di Bagnari, e in due mesi credo di aver fatto un grande lavoro. Mi sono impegnato in campagna elettorale su alcuni temi, dal turismo all'economia, al lavoro, all'ambiente, all'agricoltura, e mi applicherò su queste questioni in Assemblea".