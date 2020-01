Elezioni regionali, la nuova Assemblea legislativa: 29 seggi al centrosinistra, 19 al centrodestra, 2 al M5S

Definita la nuova Assemblea legislativa dopo la vittoria di Stefano Bonaccini e della coalizione di centrosinistra. I dati elaborati per cronacabianca.eu da Serena Cesetti, Gianfranco Piperata e Marco Mancini, esperti statistici della Regione, assegnano 29 seggi alla maggioranza, compreso quello del presidente Bonaccini, e 21 seggi all’opposizione. Al Pd vanno 22 seggi, di cui 5 a Bologna, 3 rispettivamente a Modena e Reggio Emilia, 2 a Parma, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, 1 a Piacenza. La Lega conquista 14 seggi, 2 rispettivamente a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza e uno nelle rimanenti circoscrizioni provinciali.

Nel centrosinistra 3 seggi vanno alla lista Bonaccini Presidente (uno a Bologna, uno a Modena e il terzo a Reggio Emilia), 2 seggi a Emilia-Romagna Coraggiosa (Bologna e Reggio) e un seggio a Europa Verde (a Bologna). Nella coalizione di centrodestra vengono assegnati 3 seggi a Fdi (Bologna, Modena e Piacenza), mentre un seggio, a Bologna, è appannaggio sia di Fi sia della lista Borgonzoni Presidente. Infine, il M5s ottiene 2 seggi, uno a Bologna e uno a Modena.

Confermati in Assemblea la dem Manuela Rontini (7.198 voti) e l'assessore uscente al Turismo Andrea Corsini (6.271 preferenze). Non riconfermato al momento Gianni Bessi, primo dei non eletti nella circoscrizione. Per la Lega confermato invece Liverani.