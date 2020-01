Elezioni regionali, i programmi a confronto in 7 domande uguali per 7 candidati: le loro priorità e proposte

Conto alla rovescia per l'importante appuntamento alle urne del prossimo 26 gennaio cui sono chiamati oltre 3 milioni di emiliano-romagnoli. Un voto importante, dall'esito quanto mai incerto, col testa a testa tra la candidata di centrodestra - la leghista Lucia Borgonzoni - e il dem e governatore uscente Stefano Bonaccini (Pd), in lizza con una coalizione di centrosinistra. Insieme a loro, in corsa per lo scranno più alto di viale Aldo Moro, ci sono Simone Benini per il Movimento 5 Stelle, Stefano Lugli con L'Altra Emilia-Romagna, Marta Collot appoggiata dalla lista Potere al Popolo, il Partito Comunista con Laura Bergamini candidata e il movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità con Domenico Battaglia.

Per conoscere i progetti e le proposte di tutti e 7 i candidati abbiamo posto loro 7 domande uguali per tutti.

