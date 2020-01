Elezioni regionali 2020, gli ambulatori per la certificazione degli elettori inabili

In occasione delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica informa sulle modalità per il rilascio di certificati medici per l’ammissione al voto assistito per elettori fisicamente impediti e al voto domiciliare per elettori affetti da infermità gravi che ne rendono impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

Ravenna, Cervia e Russi

I certificati medici per i cittadini che non sono in grado di esprimere da soli il proprio voto, in quanto fisicamente impediti, nonché l’attestazione della condizione di elettore non deambulante, saranno rilasciati nelle sedi e negli orari di seguito indicati:

Ravenna: Ambulatorio Servizio Igiene Pubblica (sede CMP - secondo piano), Via Fiume Montone Abbandonato n. 134 - Tel. 0544/286678, 23 gennaio, 24 gennaio, 25 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 26 gennaio presso sede 118 Viale Randi 11 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Cervia: Ambulatorio Servizio Igiene Pubblica presso ex Ospedale S. Giorgio –Tel. 0544/917643 / 7641, 21 gennaio dalle ore 14.30 alle ore17.00, 23 gennaio, 25 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 26 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Russi: Ambulatorio Servizio Igiene Pubblica presso ex Ospedale – Tel. 0544/286445 / 6446, 21 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 25 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 10.00, 26 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Nella settimana precedente la consultazione elettorale sarà garantita anche l’attività di rilascio delle certificazioni presso le strutture di ricovero, strutture residenziali per per anziani, le comunità e le strutture riabilitative previo accordo con i singoli responsabili.

Nella giornata di sabato 25 gennaio il servizio verrà assicurato nei Consigli Territoriali del Comune di Ravenna con le seguenti modalità: Castiglione di Ravenna dalle ore 9.00 alle ore 10.00, Marina di Ravenna dalle ore 10.45 alle ore 11.45, San Pietro in Vincoli dalle ore 9.00 alle ore 10.00, Mezzano dalle ore 10.30 alle ore 11.30, Piangipane dalle ore 10.30 alle ore 11.30, Sant'Alberto dalle ore 9.00 alle ore 10.00, Roncalceci dalle ore 10.30 alle ore 11.30.

Gli elettori di cui all’art. 1 della L. 07.05.2009, n. 46 recante disposizioni in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano e gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dell’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dal trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasioni di consultazioni elettorali, dovranno rivolgersi al Servizio Igiene Pubblica telefonando al numero 0544 286698 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 per il rilascio del certificato medico da allegare alla dichiarazione di volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano.

Faenza, Castel Bolognese, Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio, Solarolo

I certificati medici attestanti l’impedimento fisico o la condizione di elettore non deambulante saranno rilasciati negli ambulatori del servizio igiene pubblica nel corso della settimana precedente la votazione secondo il seguente calendario:

Faenza: lunedì – venerdì ore 8.30 -11, martedì-giovedì ore 14.30 -17, sabato ore 9 -11

Brisighella: martedì ore 9-10.30

Casola Valsenio: giovedì ore 9-10

Castel Bolognese: mercoledì ore 8.30 – 11.30

Riolo Terme: giovedì ore 10.30 - 12

Solarolo: mercoledì ore 12-13

Domenica 26 gennaio gli orari apertura ambulatori del Servizio Igiene Pubblica saranno i seguenti: Faenza 9-11, Casola 9-10.30, Riolo 11-13, Solarolo 11.30-13, Castel Bolognese 9-11, Brisighella 11.30-13.

Gli elettori di cui alla L. 7/05/09 n. 46 recante disposizioni in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano e gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dell’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dal trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasioni di consultazioni elettorali, dovranno rivolgersi al servizio Igiene Pubblica telefonando ai numeri 0546/602503, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11 per il rilascio del certificato medico da allegare alla dichiarazione di volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano.

Lugo e Bassa Romagna

I certificati medici per i cittadini che non sono in grado di esprimere da soli il proprio voto, in quanto fisicamente impediti, nonché l’attestazione della condizione di elettore non deambulante, saranno rilasciati negli ambulatori del Servizio Igiene Pubblica nel corso della settimana precedente la votazione, osservando il seguente calendario di presenze dei medici abilitati al rilascio delle certificazioni:

Alfonsine: lunedì 9.00 – 12.00

Bagnacavallo: mercoledì – venerdì 11.00 – 12.30

Massa Lombarda: martedì 8.30 – 11.30

Cotignola: venerdì 8.30 – 9.30

Fusignano: venerdì 10.00 – 11.00

Lugo: lunedì - mercoledì - giovedì 8.30 – 11.00, martedì 14.30 – 17.00

Conselice: venerdì 11.30 – 12.30

Le certificazioni possono essere richieste anche nel corso delle settimane precedenti durante i normali orari di apertura degli ambulatori. Nella mattina di sabato 25 gennaio un medico sarà presente in ambulatorio nel seguente orario: Lugo 9.30 - 11.30

Nella giornata di domenica 26 gennaio sarà osservato il seguente calendario di presenze, sempre presso le sedi dei corrispondenti ambulatori del Servizio, ove non diversamente specificato:

Alfonsine 11.00 - 12.00

Filo (presso sede del seggio elettorale) 9.30 - 10.00

Longastrino (presso sede del seggio elettorale) 10.15 - 10.45

Bagnacavallo 9.30 - 10.30

Villanova (presso ambulatori medicina di gruppo) 8.00 - 9.00

Bagnara (presso sede del seggio elettorale) 12.00 - 12.30

Conselice 8.30 - 9.30

Cotignola 10.30 - 11.30

Fusignano 11.00 - 12.00

Lugo 30 - 10.00

Voltana (presso sede del seggio elettorale) 8.00 - 9.00

Massa Lombarda 10.00 - 11.00

Sant'Agata sul Santerno (presso Ufficio anagrafe) 11.30 - 12.00

Gli elettori di cui all’art. 1 della L. 07.05.2009, n. 46 recante disposizioni in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano e gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dell’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dal trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasioni di consultazioni elettorali, dovranno rivolgersi al Servizio Igiene Pubblica telefonando al numero 0545 283055 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 per il rilascio del certificato medico da allegare alla dichiarazione di volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano.