Elezioni regionali 2020, i candidati ravennati del Movimento 5 stelle si presentano

Si sono presentati lunedì mattina i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali del 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna per la circoscrizione della provincia di Ravenna. I nostri Giancarlo Schiano, Cinzia Pasi, Igor Gallonetto e Mariarosa Capirossi daranno il massimo insieme a tutti gli altri candidati e a Simone Benini per portare la voce dei cittadini dentro le istituzioni regionali - commenta Alessio Lombardi, amministratore di Call to Action Ravenna - Abbiamo un programma fatto di azioni concrete e di buon senso, per dare le risposte che i nostri territori aspettano da tempo. Agli slogan rispondiamo sempre con gli argomenti di chi conosce davvero le esigenze territoriali grazie al continuo confronto con le comunità, non solo in campagna elettorale".