Elezioni regionali 2020, l'assessore Andrea Corsini si candida a consigliere

"Mi candido per la nostra gente, perchè nonostante il ruolo di assessore che mi ha portato a occuparmi di turismo e commercio in tutto il territorio regionale, ho sempre mantenuto un rapporto con le persone, con i cittadini della mia Provincia". L'assessore uscente Andrea Corsini si candida a consigliere regionale. Il 26 novembre la direzione provinciale del Partito Democratico ha deciso che sarà candidato alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio 2020.

"Per rappresentare un territorio ci vuole il cuore, ma qui ci sono anche i fatti - spiega Corsini - Ho cercato di tenere sullo stesso piano passione e concretezza. Perchè ognuno di noi in famiglia, a scuola, al lavoro sa bene che è l’amore per quello che si fa a farti realizzare le cose che migliorano la nostra vita. Così è anche per l’impegno pubblico. Il governo dell’Emilia Romagna in questi anni molto difficili per l’Italia intera dimostra come cuore e impegno producano risultati positivi per le persone e per le imprese. Se siamo una Regione all’avanguardia nelle scuole, negli ospedali e nella crescita economica, lo si deve al lavoro delle donne e degli uomini che non hanno voluto arrendersi alla crisi. Abbiamo reagito e siamo stati capaci di fare della nostra regione un pezzo d’Europa solida. Grazie al cuore, grazie ai fatti, grazie ai cittadini esempio virtuoso di questa terra. Se l’Italia assomigliasse di più all’Emilia Romagna, sarebbe un paese migliore".