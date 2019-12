Elezioni regionali 2020, l'ex consigliere dei 5 stelle Pietro Vandini corre per Bonaccini

L'ex consigliere comunale del Movimento 5 stelle Pietro Vandini, in occasione delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020, correrà nella lista Italia in Comune a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a Presidente della Regione.

"Non posso che ritenermi estremamente orgoglioso e soddisfatto della corsa di Vandini per queste elezioni regionali - commenta Fabio Forlivesi, presidente della sezione ravennate di Italia in Comune - In primis perché Vandini è il coordinatore della nostra sezione; una realtà iniziata poco meno di un'anno fa sull'onda del progetto lanciato a livello nazionale da Federico Pizzarotti: una nuova proposta politica basata su idee e progetti concreti, a partire dai territori e dalle problematiche locali, che possa poi essere derivata su scala regionale e nazionale. Una proposta politica che ha nelle corte dei punti cardine quali ambiente, cultura, sostenibilità, uguaglianza e - soprattutto - civicità. Un progetto che trova collocazione - per quanto questa categorizzazione sia ormai antesignana - in quel centrosinistra enormemente frazionato e diviso da lotte intestine e guerre fratricide che alla lunga hanno stancato e avvilito gli elettori, portandoli ad astensionismo e voto di protesta. Ritengo che la candidatura di Pietro Vandini rappresenti, in questa tornata elettorale, la possibilità per tutto l'elettorato di centrosinistra di esprimere un voto utile - evitando quindi l'antipatica opzione dell'astensione o la dispersione del voto verso liste che non hanno nelle corde che dei semplici 2-3% - e che al contempo dia un segnale davvero forte e inequivocabile al Partito Democratico. La rappresentanza in Consiglio Regionale di un esponente di Italia in Comune può infatti essere la risposta a tutti quei cittadini si sono allontanati dalla politica del centrosinistra (e in particolare del Partito Democratico) degli ultimi anni, ma che al contempo non sono disposti, per mera protesta, a votare un partito come la Lega la cui campagna è basata su slogan grotteschi e senza di fatto porre sul tavolo una reale controproposta concreta. Ritengo infatti che l'alternanza possa essere un concetto valido e auspicabile solo laddove vi sia una reale alternanza di progetti e di idee, cosa che la candidata Borgonzoni non ha fatto di certo trasparire dalla sua a tratti tragicomica campagna elettorale. Mi auguro quindi che l'Emilia Romagna prosegua nel - seppur migliorabile - ottimo percorso intrapreso nel primo quinquennio di Bonaccini e che possa farlo in maniera ancor più ficcante e pragmatica grazie all'apporto di Pietro Vandini".