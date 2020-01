Elezioni regionali 2020, Lucia Borgonzoni in tour nel ravennate

Continuano gli appuntamenti in Romagna per Lucia Borgonzoni, candidata per la Lega a presidente della Regione Emilia-Romagna. Venerdì mattina la Borgonzoni inizierà il suo tour nel forlivese: alle 11 a Forlì visiterà l'azienda di tessuti Radà, in via Bernale 24. Successivamente si sposterà a Meldola, per visitare la "Tedaldi" di San Colombano.

Nel pomeriggio, alle 13, si sposterà a Faenza per un pranzo al ristorante Casa Spadoni di via Granarolo e alle 14:30 a Bagnacavallo, con una visita all'azienda Agrintesa. Sempre a Bagnacavallo, alle 16:30, la Borgonzoni si incontrerà con l'associazione romagnola Apicoltori. Alle 18.30 aperitivo con Forza Italia presso il bar Nazionale di piazza del Popolo. Concluderà la serata a Imola, con una cena al ristrorante "Molino Rosso" sulla provinciale Selice.

“Siamo con Lucia Borgonzoni perché ci prenderemo la responsabilità di realizzare la rivoluzione fiscale e sociale formato famiglia - commenta Mirko De Carli, coordinatore nazionale alta Italia del Popolo della famiglia - Abbiamo questa grande responsabilità che ci vedrà costruire il più grande piano di sviluppo regionale a misura di mamma e papà mai visto: sostegno alla maternità, conciliazione lavoro-famiglia, fattore famiglia fiscale, cancellazione dell’Irap per le imprese familiari, zero burocrazia e zero tasse per tre anni per le imprese che partono da giovani nati nel nostro territorio, fondo di garanzia per accesso ai mutui delle giovani coppie e riapertura dei punti nascita chiusi in questi anni. Queste saranno le nostre parole d’ordine".