Elezioni regionali 2020, Manuela Rontini lancia la sua candidatura a sostegno di Bonaccini

Manuela Rontini lancia la sua candidatura al Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, nella lista del Pd a sostegno di Stefano Bonaccini Presidente. L'appuntamento è per venerdì 6 dicembre alle ore 20:45, nell’aula 4 del complesso degli ex Salesiani a Faenza. All’iniziativa parteciperanno anche il segretario regionale del Partito democratico, Paolo Calvano, e alcuni ‘speaker’ che porteranno testimonianze e punti di vista sulle politiche portate avanti in questi dalla Regione e sulle ricadute per i cittadini e il territorio ravennate.

"Invito chiunque abbia un’idea, un suggerimento o una sollecitazione a partecipare - spiega la candidata - Le raccoglieremo e proveremo a dargli voce, per continuare a migliorare la nostra Regione. Abbiamo immaginato questa serata come un momento interattivo, di ascolto e scambio vero, in cui tenere insieme la visione e il mio impegno per il futuro, con la voce di alcune persone che in questi anni mi hanno aiutata a svolgere il ruolo di consigliera regionale, che illustreranno il loro punto di vista”.

“Stefano Bonaccini è la persona giusta per portare avanti quell’idea di Emilia-Romagna coesa, competitiva e solidale che è la stessa che ho in mente anch’io - continua Rontini - Vorrei continuare a lavorare per realizzare alcuni obiettivi importanti, rispondendo ai bisogni delle imprese e delle famiglie, come l’azzeramento delle rette dei nidi, il dimezzamento della disoccupazione giovanile e un rinnovato sostegno per aiutare tutti i giovani che sognano di acquistare la prima casa. Possiamo diventare la prima regione plastic free d’Italia, proseguendo nella strada dell’economia circolare che è tracciata, ma su cui è necessario proseguire con coraggio e voglia di mettersi in gioco. Personalmente, anche questa volta, ce la metterò tutta”.