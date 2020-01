Elezioni regionali 2020: l'affluenza ai seggi alle ore 12

Urne aperte dalle 7 in Emilia Romagna per scegliere il nuovo governatore della regione. Sono 3.508.319 gli aventi diritto al voto che, fino alle 23, potranno recarsi ai seggi per esprimere la propria preferenza. Dai dati diffusi dalla Prefettura, nel ravennate alle ore 12 hanno votato il 23,67% (contro l'11,23% del 2014). A livello regionale, l'affluenza è del 23,33% (contro il 10,76% del 2014). La prossima rilevazione è attesa per le ore 19.