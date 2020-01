Elezioni regionali 2020, Vandini (Bonaccini presidente): "Lega, ci confrontiamo?"

"Chiedo pubblicamente ai candidati della Lega di partecipare a un confronto pubblico, su Ravenna, calato sul nostro territorio". La proposta di confronto parte da Pietro Vandini, candidato al consiglio regionale nella lista 'Bonaccini presidente'. "Decidiamo le modalità e la location e organizziamo questo evento - propone Vandini - L'unica volta che ho partecipato a una competizione elettorale da candidato era il 2011 e io ero candidato sindaco. Allora ci furono diversi dibattiti pubblici e la cosa mi piacque particolarmente, perchè attraverso questi format si possono mandare molti elementi di valutazione ai cittadini. In queste regionali, consapevole che si tratta di una competizione diversa rispetto alle amministrative, mi rammarica il fatto che fino ad oggi non sono riuscito a vedere molto interesse. Le elezioni regionali sono importanti, e in questo caso lo sono ulteriormente. Cerchiamo di migliorare la partecipazione alla vita politica anche attraverso questi dibattiti".