Elezioni regionali, al via la campagna della Lega per la candidata Lucia Borgonzoni

Parte sabato 7 settembre la campagna della Lega di Faenza per le elezioni regionali, con Lucia Borgonzoni candidata del Carroccio alla carica di presidente. L’appuntamento è in piazza del Popolo con il banchetto informativo, a cui parteciperà Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che terrà un breve intervento alle 11.

Presenti anche il consigliere regionale Andrea Liverani, segretario cittadino del Carroccio, e il consigliere comunale Gabriele Padovani.

Oltre alla vittoria in Regione, la Lega faentina punta già alle prossime elezioni comunali: ”Faenza è contendibile, siamo quindi convinti di raggiungere l’obiettivo di poter amministrare questa città meglio di quello che non abbiano fatto in questi anni le amministrazioni di sinistra che si sono succedute. Abbiamo una squadra forte, di persone preparate, qualificate e entusiaste. L’appuntamento è quindi Faenza 2020”.