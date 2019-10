Elezioni Regionali, Alberto Ancarani è il primo candidato di Forza Italia

Il capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Ravenna Alberto Ancarani è il primo candidato azzurro alle elezioni regionali in programma in Emilia-Romagna il 26 gennaio 2020. L'annuncio è arrivato durante l'apertura della campagna elettorale degli azzurri. "Dalla Romagna ripartiamo per riaffermare l’unità del centrodestra - hanno detto per l'occasione il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, e il commissario Emilia-Romagna per Forza Italia, Adriano Paroli - La squadra c’è, Forza Italia ha validissimi amministratori sul territorio e ovunque, anche nei Comuni dell’Emilia-Romagna, abbiamo dimostrato che l’esperienza del centrodestra unito sa essere vincente". Ancora non ufficializzato, invece, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione.