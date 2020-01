Elezioni regionali, arriva il segretario nazionale del Pri Corrado De Rinaldis Saponaro

Giovedì il segretario nazionale del Pri, Corrado De Rinaldis Saponaro, insieme al vicesindaco Eugenio Fusignani, sarà presente a Ravenna per sostenere la campagna elettorale della lista +Europa-Psi-Pri e dei candidati repubblicani. In particolare, alle 16, sarà presente a Ravenna in Piazza Andrea Costa per il flash mob organizzato da +Europa di Ravenna e dell’Emilia Romagna, alle 17,30 al Circolo dei Repubblicani di Classe in Via Zuccherificio, 15 per l’iniziativa sulla cultura, alle 20,30 ad Alfonsine per l’iniziativa sull’ambiente che si terrà a Palazzo Marini in via Roma 10. Nella mattinata di venerdì insieme ai candidati incontrerà i Ravennati in un tour cittadino che si terrà dalle 11 alle 12,30. Alle 20,30 sarà al Club Hotel Dante di Cervia per l’iniziativa sul turismo presieduta da Chiara Francesconi, consigliere PRI Comune e Provincia di Ravenna, che vedrà l’intervento del candidato +Europa-Psi-Pri, Gabriele Armuzzi e le conclusioni di Fusignani