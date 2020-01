Elezioni regionali, Bersani chiude la campagna elettorale di Emilia-Romagna Coraggiosa

Sarà Pierluigi Bersani a chiudere la campagna elettorale di Emilia-Romagna Coraggiosa giovedì 23 gennaio dalle 21.00 presso la casa del popolo di Porto Fuori in Via Staggi 4. “Emilia-Romagna Coraggiosa è la novità in queste elezioni - sostiene Bersani - è una lista a sostegno di Bonaccini che raccoglie energie e volti nuovi, una lista di sinistra guidata da Elly Schlein, una lista che ha proposte nuove sui problemi che ognuno vive ogni giorno, i problemi di oggi e i problemi del futuro. I nostri valori sono quelli dell’uguaglianza, della solidarietà, di una società giusta che lavora per i molti e non per i pochi, dove per star bene tu, devono stare bene anche gli altri, lavoratori, imprenditori, gente di città, di campagna, bianchi, neri, rossi e blu. Questi valori vanno rilanciati: tocca a voi giovani dare futuro alla grande storia della sinistra emiliano-romagnola: noi vi daremo una mano con tutta la generosità che serve".