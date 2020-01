Elezioni regionali, Borgonzoni a Cervia: "Mandiamo a casa il Pd. Vinciamo e ne sono certa"

Nuovo tour nel ravennate per Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Emilia Romagna. La mattinata dell'esponente della Lega è iniziatta alla officine del sale di Cervia. "Trovare una sala con oltre cento persone alle 9 penso sia qualcosa di propositivo", ha evidenziato il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone. "Vinciamo e ne sono certa", ha esordito Borgonzoni. Il primo affondo è stato contro "i giornaloni di sinistra che fanno campagna elettroale": "Ogni mattina siamo riempiti d'insulti, ma se la Lega prende i voti è perchè dà delle risposte alle persone. Invece di insultare dicano cosa vogliono fare". Il secondo contro il governo: "Da Roma hanno fatto una manovra prendendo di mira chi si tira sempre su le maniche e va avanti tassandoli. E quindi tassa sulla plastica, sullo zucchero e anche sui porti. Questo è l'amore che hanno per la nostra terra".

Il terzo al Pd: "Le cose funzionano perchè ci sono gli emiliano-romagnoli, non grazie all'amministrazione del Partito Democratico, che si è scordato della Romagna. Col calo dei sondaggi hanno cominciato a promettere, come se avessimo governato noi per cinquant'anni". La candidata ha quindi toccato il tema della sanità, a cominciare dai punti nascita: "Ne hanno chiusi tre, mentre il Veneto ha chiesto deroghe. Con la campagna elettorale la Regione farà ripartire l'iter per riaprirli. Ma il popolo romagnolo è orgoglioso e non stupido come pensano loro. Manderemo a casa questo Pd che ha messo in ginocchio la nostra regione e continua a trattarci come numeri". Altro tema quello delle attese: "Non vogliamo una sanità per ricchi".

Tema disabili: "Faremo un fondo ristoro, noi non faremo cassa sulle persone più deboli". Dissesto idrogeologico: "Avevano fondi e non li hanno usati tutti, ma si sono dedicati a fare arrivare i soldi alle cooperative amiche". Sicurezza: "Abbiamo una Regione che non investe quasi nulla. I soldi che sono arrivati per le telecamere li ha messi il Ministero dell'Interno con Matteo Salvini. Per la Regione è solo percezione. Noi faremo un assessorato e metteremo fondi per aiutare i comuni". Capitolo turismo: "Serve un assessorato che funzioni bene, perchè la nostra Riviera deve tornare ad essere qualcosa che trascina l'economia ed essere conosciuta a livello europeo e mondiale. L'hanno messo un po' in secondo ordine. Deve essere il punto attrattivo per il turismo, che coinvoga anche il resto del territorio".

Ultimo intervento su Matteo Salvini e l'impegno in questa campagna elettorale: "Era con noi anche quando la Lega era al 2% e nessuno credeva in noi. Lui crede nelle potenzialità della nostra eegione, che ora funziona a 6 quando potrebbe funzionare a 10". Infine l'appello: "Bisogna convincere gli indecisi. Se l'Umbria ce l'ha fatta possiamo vincere anche in Emilia Romagna. Liberiamo la nostra terra per farla ripartire. Prendiamoci la Regione e poi con Salvini prendiamoci l'Italia e liberiamola da queste persone che ci odiano".