Elezioni regionali, rush finale per la Borgonzoni: a Ravenna arrivano Salvini, Berlusconi e Meloni

Scendono in campo i big del centrodestra per il rush finale in Emilia Romagna. Oltre a Matteo Salvini, venerdì in piazza a Ravenna a chiudere la campagna elettorale della Lega di Lucia Borgonzoni arrivano altri "big" del mondo politico. Oltre al leader del Carroccio, infatti, venerdì saranno a Ravenna anche Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, già in città qualche giorno fa. L'appuntamento è in piazza del Popolo alle 18.30. Resta ora da capire come si organizzeranno le sardine, che potrebbero avere in programma un flash mob al Papeete di Milano Marittima per la stessa giornata (o per il giorno dopo),