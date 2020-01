Elezioni regionali, come chiedere il duplicato della tessera elettorale

In vista delle elezioni regionali in programma domenica 26 gennaio (seggi aperti dalle 7 alle 23), si ricordano i giorni e gli orari del servizio appositamente istituito presso lo Sportello unico polifunzionale (ex Anagrafe) di viale Belinguer 68, per chi avesse bisogno di un duplicato della tessera elettorale, raccomandando di provvedere per tempo: oggi, lunedì 20 gennaio, dalle 8 alle 13; martedì 21 gennaio, dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; mercoledì 22 dalle 8 alle 13; giovedì 23 dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; venerdì 24 dalle 8 alle 18, sabato 25 dalle 8.30 alle 18 e domenica 26 dalle 7 alle 23.

Il duplicato della tessera elettorale può essere richiesto anche negli uffici decentrati delle ex circoscrizioni, fino a giovedì 23 gennaio negli ordinari giorni e orari di apertura e inoltre sono previsti venerdì 24 gennaio l’apertura degli uffici decentrati di città di via Maggiore 120 e via Aquileia 13 e di tutti gli uffici decentrati del forese dalle 8 alle 14; sabato 25 gennaio il prolungamento dell'orario di apertura degli uffici decentrati del forese dalle 8 alle 14 e l’apertura straordinaria degli uffici decentrati di città di via Maggiore 120 e via Aquileia 13 negli stessi orari; domenica 26 gennaio l’ apertura straordinaria degli uffici decentrati di città di via Maggiore 120 e via Aquileia 13 e di tutti gli uffici decentrati del forese dalle 8 alle 20.