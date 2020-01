Elezioni regionali, "difesa dell'Oil&gas e rilancio del porto": le priorità del Pri e +Europa

Operatori portuali, imprenditori e rappresentanti dei lavoratori hanno partecipato ieri pomeriggio all’incontro promosso dai candidati del Pri in +Europa per le prossime regionali. Sono intervenuti tra gli altri , Mauro Basurto e Renzo Righini per Confimi, Giannantonio Mingozzi, presidente Tcr, Marco Migliorelli, vicepresidente di Confetra, Gianni Bambini e Cesare Cervellati, imprenditori. Concludendo l’incontro, il vicesindaco Eugenio Fusignani e Stefano Ravaglia, candidato del Pri alle regionali in +Europa, ringraziando Confimi "per l’ospitalità", ha rilanciato l’impegno repubblicano "per un’intransigente difesa delle imprese e degli occupati del comparto ravennate dell’Oil&Gas, assicurando altresì ogni sforzo per migliorare i servizi portuali carenti". Anche martedì sera a San Pietro in Campiano in una pubblica iniziativa i candidati del Pri in +Europa illustreranno gli impegni repubblicani per la difesa delle imprese, dell’ambiente e del comparto industriale e portuale.