Elezioni regionali, Emilia-Romagna Coraggiosa: "Trasporto pubblico gratis per gli under 25"

Oltre 150 persone domenica hanno partecipato a un pranzo di autofinanziamento organizzato da Emilia Romagna Coraggiosa Ravenna. Al pranzo erano presenti, tra gli altri, i candidati ravennati per la lista Luca Ortolani, Federica Vicari, Isabella Marchetti, Edward Necki e il senatore Vasco Errani.

"Con la loro presenza e il loro impegno, le persone hanno dimostrato quanto supporto stia riscontrando la lista ecologista e progressista che sostiene la candidatura di Stefano Bonaccini. Siamo una lista coraggiosa, ecologista, di sinistra, femminista - afferma il comitato locale della lista - così vogliamo l’Emilia-Romagna, terra che ha già dimostrato di avere coraggio in altri momenti storici, e oggi deve ritrovarlo per affrontare nuove sfide epocali come l’emergenza climatica e la crescita delle diseguaglianze".

"Una proposta pratica? Proponiamo il trasporto gratuito per i ragazzi sotto i 25 anni per contrastare i cambiamenti climatici e rinnoviamo il Patto per il lavoro lottando contro precariato, abbassamento dei redditi, appalti di mera manodopera e caporalato . aggiungono - Serve un grande piano contro il dissesto idrogeologico per dare opportunità di lavoro nella cura del territorio, degli alvei dei fiumi, delle aree montane, anche ai tanti giovani che non studiano e non lavorano. Tutto sta cambiando, ci sono grandi questioni intorno a noi e anche l’Emilia-Romagna deve cambiare. Questa è la ragione della nostra lista, Emilia-Romagna Coraggiosa: insieme col centrosinistra, col presidente Bonaccini ma per cambiare, per affrontare le questioni del clima, i problemi del lavoro soprattutto dei giovani. Questa è la lista che può rappresentare uno stimolo per fare quel salto di qualità che anche questa terra, confermando i suoi valori, ha bisogno di portare avanti".