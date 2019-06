Elezioni regionali, la Regione: "Voto a marzo? Ipotesi inesistente"

Le elezioni per il nuovo governatore dell'Emilia Romagna si terranno tra il 27 ottobre e il 26 gennaio. Lo annuncia la Regione in una nota, specificando che "in base alle norme in vigore le elezioni regionali si potranno tenere in una finestra temporale di tre mesi e non oltre i 60 giorni successivi la scadenza della legislatura, domenica 26 gennaio 2020. E non c’è naturalmente alcuna possibilità di andare contro le norme stesse". L'ipotesi di voto a marzo "è quindi totalmente infondato".

Il parere chiesto dagli uffici al professor Giandomenico Falcon è servito poi a fare ulteriore chiarezza sull’applicazione della disciplina relativa alla consultazione regionale, con competenze che sono sia statali che regionali. In particolare, è stato chiesto se servisse o meno il recepimento da parte dell’Assemblea legislativa delle norme nazionali in materia, ma non c’è alcun riferimento a elezioni regionali oltre la data del 26 gennaio, ipotesi quest’ultima inesistente e non contemplata né dalla legge regionale, né da quella nazionale. Peraltro, il parere del costituzionalista, arrivato giovedì in Regione, conferma che si potrà votare tra il 27 ottobre 2019 e il 26 gennaio successivo, senza bisogno di alcuna legge regionale di recepimento: la legge nazionale, conferma infatti il professore, risulta con ogni evidenza auto-applicativa.

I termini minimi e massimi per la scadenza elettorale, fissati rispettivamente dalla legge regionale e da quella nazionale, non sono mai stati oggetto di approfondimento in sé, essendo definiti in modo esplicito. Chiarisce ancora la Regione: "Di fronte a una scadenza non immediata - ovvero la convocazione delle elezioni regionali, che deve avvenire entro i 50 giorni che precedono la data stessa del voto, come peraltro è sempre avvenuto nei precedenti fine legislatura -, la Giunta resta pertanto impegnata a lavorare sul proprio programma, a partire dal completamento di misure importanti per cittadini, imprese e territori, fra cui il taglio dell'Irap per le aziende nei Comuni montani, l'introduzione del sostegno per l'affitto alle famiglie, il taglio dei tempi d'attesa nei pronto soccorso, lotta al dissesto idrogeologico. Definiti e ribaditi dunque i termini della questione, è auspicabile che il confronto tra le forze politiche di maggioranza e opposizione possa rimettere al centro le politiche per i cittadini".