Elezioni regionali, Salvini ufficializza: Lucia Borgonzoni è la candidata della Lega

Lucia Borgonzoni è la candidata della Lega alla presidenza della Regione Emilia-Romagna alle prossime elezioni. Lo ha ufficializzato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la presentazione a Milano Marittima, della festa della Lega Romagna dal 2 al 6 agosto. "Se gli emiliano-romagnoli sono contenti di quello che la politica di sinistra ha loro offerto in questi decenni possono continuare a votare il Pd. Se pensano a qualcosa di meglio", invece, lascia intendere il leader del Carroccio.

"Ci sono cose che funzionano bene, altre meno - continua Salvini -. Il Senato dovrebbe approvare la commissione d'inchiesta sulle case famiglia. Spero che sia un caso isolato Bibbiano, anche se temo di no", prosegue Salvini. Per quanto riguarda la candidatura di Alessandro Meluzzi proposta da Fratelli d'Italia, il vicepremier ha evidenziato che "se i numeri contano qualcosa, offriamo possibilita' di cambiamento alla politica e ai cittadini con una persona assolutamente in gamba che in un anno di governo si e' distinta per efficacia e presenza in un settore complesso, molto presidiato dalla sinistra, come quello del cinema e della cultura in generale. Penso che possa ben fare in Emilia-Romagna".

La benedizione arriva anche dal sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone: Borgonzoni, che sara' presente alla festa della Lega Romagna a Milano Marittima, "dara' filo da torcere". (fonte Dire)