Elezioni regionali, Emma Bonino incontra i cittadini al Mercato Coperto

Giovedì 23 gennaio, in vista delle elezioni regionali, Emma Bonino sarà a Ravenna, alle 13 al Mercato Coperto, per incontrare i cittadini, a sostegno della lista +Europa/Psi/Pri per Bonaccini presidente. "Sarà l'occasione per un dialogo senza rete con chi vuole in Emilia Romagna una società aperta e regolata ancora più umana, verde e libera", spiegano gli organizzatori. Partecipano Nevio Salimbeni (coordinatore lista +Europa/Psi/Pri di Ravenna), Eugenio Fusignani (vicesindaco di Ravenna), Eleonora Tazzari (candidata lista +Europa/Psi/Pri di Ravenna), Laura Beltrami (candidata lista +Europa/Psi/Pri di Ravenna. Saranno presenti anche Stefano Ravaglia, Gabriele Armuzzi e Davide Amadori.