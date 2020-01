Elezioni regionali, +Europa-Psi-Pri per l’agricoltura

Stefano Ravaglia, candidato nella lista +Europa-Psi-Pri e Corrado Saponaro De Rinaldis, segretario nazionale del Partito Repubblicano, hanno incontrato a San Pietro in Vincoli, Stefano Francia Presidente giovani di Cia- Agricoltori Italiani che ha illustrato loro il documento redatto dalle organizzazioni imprenditoriali agricole.

"Le criticità dei mutamenti climatici e parassiti come la cimice asiatica stanno mettendo a dura prova il mondo agricolo e rischiano di minare un ritorno dei giovani all’imprenditoria agricola, una tendenza importante degli ultimi anni - ha commentato Ravaglia, che ha fatto proprie le sollecitazioni presentate e ha assicurato che in caso di elezione in Consiglio Regionale, Stefano Francia sarà il punto di riferimento rispetto alle problematiche del mondo delle imprese agricole. "Il comparto riveste grande importanza per il territorio ravennate, con diverse specificità dalla pianura alla collina e va supportato sia economicamente specie su progetti di innovazione tecnologica, sia rendendo meno burocratica la vita delle imprese, semplificando adempimenti e procedure - ha continuato - Vanno premiati gli investimenti e la ricerca affinché il prezzo alla tavola dei prodotti agricoli sia solo una componente, associato alla qualità delle nostre coltivazioni. In un territorio fragile come quello collinare romagnolo, l’agricoltura può rappresentare un investimento di prevenzione e salvaguardia da frane e dissesti, per questo in zone anche logisticamente poco appetibili, va premiato chi mette il proprio lavoro non solo al proprio servizio, ma a quello dell’intera comunità".