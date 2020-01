Elezioni regionali, Europa Verde distribuisce volantini sulla mobilità sostenibile nelle stazioni

Europa Verde in azione per fare volantinaggio. Mercoledì mattina alcuni esponenti del movimento si sono recati in alcune stazioni della Regione, tra le quali quella di Lugo, per distribuire volantini nell'ambito della campagna elettorale per le regionali del 26 gennaio, a sostegno di Stefano Bonaccini.

Nel volantino dell'iniziativa "Muoversi meglio, inquinare meno", dedicato ai pendolari emiliano-romagnoli, sono riportate le proposte di Europa Verde per una mobilità sostenibile in Emilia-Romagna: tra queste la gratuità del trasporto pubblico per gli under 25. Europa Verde propone, oltre al rinnovamento del materiale rotabile e al potenziamento delle corse, l'integrazione tariffaria tra treno e bus in tutta l'Emilia-Romagna, prevedendo la gratuità del trasporto pubblico urbano ed extraurbano per chi è in possesso di un abbonamento ferroviario. La mobilità sostenibile è uno dei pilastri del programma e del contributo di Europa Verde alla coalizione di centrosinistra, che ha già scelto di dedicare alla mobilità su rotaia la maggior parte degli investimenti previsti nel nuovo piano regionale dei trasporti.