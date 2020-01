Elezioni regionali, Fabrizio Dore (Forza Italia giovani) incontra Berlusconi ad Arcore

Mercoledì, in qualità di Coordinatore Regionale Forza Italia Giovani, il ravennate Fabrizio Dore ha partecipato ad Arcore a un incontro voluto dal Coordinatore Nazionale giovanile Marco Bestetti con altri giovani dirigenti del movimento azzurro, ospitato da Silvio Berlusconi. "Un onore, in questa occasione, poter rappresentare la regione in questa intensa fase di campagna elettorale dove per la prima volta la guida regionale è contendibile - spiega Dore - Il Presidente Berlusconi si è soffermato in particolare sul lavoro da porre in essere in questa ultima fase della campagna elettorale e sulla centralità di Forza Italia all’interno della coalizione, unica lista che difende i valori liberali fondanti dell’Europa".