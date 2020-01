Elezioni regionali, "Faenza nel cuore" organizza un confronto tra i candidati

Visto l’avvicinarsi delle elezioni politiche Regionali 2020 che vedranno sfidarsi i candidati a presidente e le rispettive liste, l'associazione “Faenza nel Cuore”, ha voluto creare per i cittadini un’opportunità di presentazione di tutti i candidati faentini nelle varie liste. La serata avrà luogo venerdì alle 20:30 all'Hotel Cavallino invia Forlivese, 185. "La pluralità e la democratica rappresentanza di tutte le voci e le sfaccettature della società è da sempre uno dei pilastri fondanti del nostro movimento associativo - viene spiegato -. Perciò abbiamo voluto creare una serata nella quale dare lapossibilità a tutti i candidati di presentare le proprie idee e proposte per il futuro della Regione. Le proposte per il futuro saranno al centro della serata. Sono stati invitati tutti i candidati faentini alle elezioni regionali". L'evento sarà moderato da Michele Donati.