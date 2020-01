Elezioni regionali, Forza Italia: "L'inaugurazione del Pala Bubani in campagna elettorale"

L'inaugurazione del PalaBubani di Faenza al centro di un intervento di Alberto Ancarani e Daniela Mazzoni, candidati al consiglio regionale. Ricordando che "l'opera è stata realizzata con il contributo della Regione Emilia Romagna", gli esponenti berlusconiani evidenziano come "sul volantino di presentazione spicca, oltre al logo della regione, la sottolineatura del contributo da essa erogato con il finanziamento del Credito Sportivo. Giuridicamente è tutto lecito, infatti non ci sono nomi di titolari di cariche politiche. Si tratta inoltre di una ristrutturazione di cui lo sport faentino aveva assolutamente bisogno e dal nostro punto di vista ogni miglioramento in quella direzione è benemerito".

"Tuttavia, poiché viviamo nel mondo reale e non in quello delle favole, è del tutto evidente che questa inaugurazione poteva essere tranquillamente rimandata a dopo le elezioni regionali, e che essa sarà solo l’occasione per fare campagna elettorale all’amministrazione regionale uscente che coglierà l’occasione per un bello spot elettorale a spese dei contribuenti. Tutto lecito, ma solo formalmente", concludono.